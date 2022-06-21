Защитник ЦСКА Сергеев: «У Федорова есть хоккейное чутье, это отличает его от остальных»
Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Сергея Федорова.
— Я б, наверное, сказал, что у него есть такое хоккейное чутье, это определенно его отличает от остальных. Потому что у нас пара-тройка примеров в сезоне была. Кому-то проигрываем в одну шайбу, остается минута-полторы до конца, вроде бы с «Динамо». Федоров выпускает молодых пацанов, четвертую тройку, и они забивают. То есть, по сути, логично подумать, что за минуту до конца нужно выпускать первые звенья, вратаря снимать.
Потом моменты были — после проброса он в зону атаки мог выпустить молодых парней. Панкратов в плей-офф забивал. В принципе, мы в похожем стиле продолжили играть. Защитники начали больше зону закрывать, ближе нас просят играть.
— Насколько часто Федоров практикует индивидуальные беседы с игроками?
— Не могу сказать, что настолько часто, как Хартли, например. Серега Толчинский рассказывал, что Боб его в течение месяца каждый день дергал. Такого у Федорова нет, конечно. По каким-то хоккейным моментам бывают разговоры, да. А вот чтобы кто-то был в психологической яме и тренерам пришлось его вытаскивать — такого я не припомню. У нас же парни почти все взрослые, поигравшие. Кто-то и Олимпиаду выигрывал, и Кубок Гагарина поднимал.
Федоров стал главным тренером ЦСКА в июле 2021 года. В первом же сезоне 52-летний российский специалист выиграл с армейцами Кубок Гагарина.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4