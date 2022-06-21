Защитник ЦСКА Сергеев: «У Федорова есть хоккейное чутье, это отличает его от остальных»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о сильных сторонах главного тренера команды Сергея Федорова.

— Я б, наверное, сказал, что у него есть такое хоккейное чутье, это определенно его отличает от остальных. Потому что у нас пара-тройка примеров в сезоне была. Кому-то проигрываем в одну шайбу, остается минута-полторы до конца, вроде бы с «Динамо». Федоров выпускает молодых пацанов, четвертую тройку, и они забивают. То есть, по сути, логично подумать, что за минуту до конца нужно выпускать первые звенья, вратаря снимать.

Потом моменты были — после проброса он в зону атаки мог выпустить молодых парней. Панкратов в плей-офф забивал. В принципе, мы в похожем стиле продолжили играть. Защитники начали больше зону закрывать, ближе нас просят играть.

— Насколько часто Федоров практикует индивидуальные беседы с игроками?

— Не могу сказать, что настолько часто, как Хартли, например. Серега Толчинский рассказывал, что Боб его в течение месяца каждый день дергал. Такого у Федорова нет, конечно. По каким-то хоккейным моментам бывают разговоры, да. А вот чтобы кто-то был в психологической яме и тренерам пришлось его вытаскивать — такого я не припомню. У нас же парни почти все взрослые, поигравшие. Кто-то и Олимпиаду выигрывал, и Кубок Гагарина поднимал.

Федоров стал главным тренером ЦСКА в июле 2021 года. В первом же сезоне 52-летний российский специалист выиграл с армейцами Кубок Гагарина.