Защитник ЦСКА Сергеев: «Никитин был важнейшим фактором ухода Андронова в «Локомотив»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» прокомментировал уход капитана армейцев Сергея Андронова в «Локомотив».

— Вас удивило, что капитан чемпионского ЦСКА Сергей Андронов ушел в «Локомотив»?

— Если рассматривать с той стороны, что он после стольких лет в ЦСКА ушел, то, наверное, да. Сложно сказать, когда не знаешь, как проходили переговоры.

— Часто бывает такое, что тренер, который работал с игроком долгое время, переходя в другой клуб, хочет его пригласить. Насколько фигура Никитина была важна в переходе Андронова?

— Я думаю, что, конечно, тренер очень сильно повлиял, был важнейшим фактором. В большом хоккее Сергей большую и лучшую часть провел с Никитиным, плюс у них всегда были хорошие отношения.

Андронов выступал за ЦСКА с 2009 по 2012 год, форвард вернулся в московскую команду в 2014 году после 2 лет в АХЛ. 32-летний россиянин покинул армейцев после завершения сезона-2021/22 и подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2023/24.

В прошлом сезоне нападающий набрал 8 (6+2) очков в 46 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ, в плей-офф у хоккеиста 1 гол в 12 играх.