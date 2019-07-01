Защитник Артем Сергеев продлил контракт с "Салаватом Юлаевым" на один год, информирует официальный сайт команды.

Сергеев выступает за "Салават Юлаев" с 2018-го. На его счету 74 матча, 15 (7+8) набранных очков при показателе полезности "+9".

– В прошлом сезоне Артем в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Он здорово прибавил в игре. Соответственно, получил доверие тренерского штаба и много игрового времени. Уверенно отыграл в плей-офф. Рады, что Сергеев с нами. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников, – приводит слова спортивного директора клуба Василия Чижова пресс-служба команды.