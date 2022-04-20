Артем Сергеев применил грубый силовой прием против Никола Голдобина

Защитник ЦСКА Артем Сергеев жестко сыграл против нападающего «Металлурга» Николая Голдобина.

Форвард на скорости входил в зону соперника, а защитник встретил его опасным силовым приемом, выставив вперед колено. Голдобин неудачно упал на лед, но смог продолжить встречу.

За свой поступок Сергеев получил две минуты штрафа.