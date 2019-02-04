Артем Сергеев: "Получилась хорошая игра, как в плей-офф"

Защитник "Салават Юлаев" Артем Сергеев прокомментировал домашнее поражение "Барысу"​ (2:3 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт команды из Уфы.

– На самом деле получилась хорошая игра, как в плей-офф. Никто не хотел проигрывать. Снова так совпало, что мы с ними играли перед паузой, поэтому силы особо никто не экономил. К сожалению, в овертайме они свое задуманное выполнили, так получилось, – цитирует Сергеева пресс-служба "Салавата Юлаева".

– В основное время "юлаевцы" дважды пропустили после быстрых контратак. Это случайность?

– Да, так получилось, какие-то отскоки были, а мы не усмотрели, поэтому контратаки и получались. Наверное, нужно было чуть-чуть внимательнее сыграть в плане организации.

– После того, как у "Барыса" два игрока ударного звена выбыли из строя, думали о том, что нужно взвинтить темп?

– Честно говоря, я об этом только после игры узнал, Серега Терещенко мне сказал, что они больше не играли. Только сейчас это понял.

– Как свою заброшенную шайбу прокомментируете?

– Я просто бежал на ворота, хотел "свести" защитников, чтобы открыть линию паса. Кугрышев бросил, и шайба удачно отскочила, а я удачно попал.

– Впереди перерыв в чемпионате, после чего нашу команду ждет поездка на Дальний Восток. Как нужно подготовиться к выездной серии?

– Сейчас надо отдохнуть, разгрузить голову, хорошо пройти короткий тренировочный процесс, ехать на выезд и выигрывать, готовиться к плей-офф.