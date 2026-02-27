Сергеев: «Возможность выйти в плей-офф была в Ярославле, но удалось это сделать в Петербурге — мы очень рады»

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф после победы над СКА (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Перед матчем знали, что если обыграете СКА, то обеспечите себе место в плей-офф?

— Нет, мы об этом не думали. В Ярославле у нас уже была возможность выйти в плей-офф раньше, но не получилось. В Петербурге получилось, мы этому очень рады.

— В январе результаты команды были достаточно волнообразными. Можно сказать, что преодолели те трудности?

— Как бы это банально ни звучало, мы хорошо потренировались, разобрали все ошибки. Я думаю, да, нам удалось наладить ситуацию. Сейчас команда гораздо лучше, чем в том отрезке.

— Важно ли занять шестое место, а не восьмое? Или без разницы, с кем играть в первом раунде?

— Чем выше, тем лучше, конечно.

