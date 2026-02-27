Сергеев: «Возможность выйти в плей-офф была в Ярославле, но удалось это сделать в Петербурге — мы очень рады»
Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф после победы над СКА (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Перед матчем знали, что если обыграете СКА, то обеспечите себе место в плей-офф?
— Нет, мы об этом не думали. В Ярославле у нас уже была возможность выйти в плей-офф раньше, но не получилось. В Петербурге получилось, мы этому очень рады.
— В январе результаты команды были достаточно волнообразными. Можно сказать, что преодолели те трудности?
— Как бы это банально ни звучало, мы хорошо потренировались, разобрали все ошибки. Я думаю, да, нам удалось наладить ситуацию. Сейчас команда гораздо лучше, чем в том отрезке.
— Важно ли занять шестое место, а не восьмое? Или без разницы, с кем играть в первом раунде?
— Чем выше, тем лучше, конечно.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|60
|44
|16
|95
|2
|Авангард
|61
|42
|19
|88
|3
|Ак Барс
|61
|38
|23
|84
|4
|Автомобилист
|61
|36
|25
|76
|5
|Салават Юлаев
|60
|31
|29
|66
|6
|Трактор
|60
|28
|32
|63
|7
|Нефтехимик
|61
|30
|31
|63
|8
|Сибирь
|61
|25
|36
|58
|9
|Амур
|60
|23
|37
|53
|10
|Барыс
|62
|18
|44
|47
|11
|Адмирал
|60
|16
|44
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|62
|42
|20
|89
|2
|Динамо Мн
|61
|37
|24
|82
|3
|Северсталь
|63
|38
|25
|81
|4
|Торпедо НН
|62
|35
|27
|76
|5
|ЦСКА
|61
|33
|28
|74
|6
|Динамо М
|60
|34
|26
|72
|7
|СКА
|61
|32
|29
|71
|8
|Спартак
|61
|32
|29
|70
|9
|Шанхай Дрэгонс
|61
|21
|40
|54
|10
|Лада
|62
|18
|44
|43
|11
|Сочи
|59
|17
|42
|42
|3.03
|12:15
|Амур – Нефтехимик
|- : -
|3.03
|12:30
|Адмирал – Салават Юлаев
|- : -
|3.03
|18:00
|Лада – Ак Барс
|- : -
|3.03
|19:10
|Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -