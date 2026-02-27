Хоккей
27 февраля, 07:45

Сергеев: «Возможность выйти в плей-офф была в Ярославле, но удалось это сделать в Петербурге — мы очень рады»

Екатерина Смирнова
корреспондент отдела хоккея

Защитник московского «Динамо» Артем Сергеев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал выход команды в плей-офф после победы над СКА (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Перед матчем знали, что если обыграете СКА, то обеспечите себе место в плей-офф?

— Нет, мы об этом не думали. В Ярославле у нас уже была возможность выйти в плей-офф раньше, но не получилось. В Петербурге получилось, мы этому очень рады.

— В январе результаты команды были достаточно волнообразными. Можно сказать, что преодолели те трудности?

— Как бы это банально ни звучало, мы хорошо потренировались, разобрали все ошибки. Я думаю, да, нам удалось наладить ситуацию. Сейчас команда гораздо лучше, чем в том отрезке.

— Важно ли занять шестое место, а не восьмое? Или без разницы, с кем играть в первом раунде?

— Чем выше, тем лучше, конечно.

Артем Сергеев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 60 44 16 95
    2 Авангард 61 42 19 88
    3 Ак Барс 61 38 23 84
    4 Автомобилист 61 36 25 76
    5 Салават Юлаев 60 31 29 66
    6 Трактор 60 28 32 63
    7 Нефтехимик 61 30 31 63
    8 Сибирь 61 25 36 58
    9 Амур 60 23 37 53
    10 Барыс 62 18 44 47
    11 Адмирал 60 16 44 43
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 62 42 20 89
    2 Динамо Мн 61 37 24 82
    3 Северсталь 63 38 25 81
    4 Торпедо НН 62 35 27 76
    5 ЦСКА 61 33 28 74
    6 Динамо М 60 34 26 72
    7 СКА 61 32 29 71
    8 Спартак 61 32 29 70
    9 Шанхай Дрэгонс 61 21 40 54
    10 Лада 62 18 44 43
    11 Сочи 59 17 42 42
    Результаты / календарь
    21.02
    22.02
    23.02
    24.02
    25.02
    26.02
    27.02
    28.02
    1.03
    2.03
    3.03
    4.03
    5.03
    6.03
    7.03
    8.03
    3.03 12:15 Амур – Нефтехимик - : -
    3.03 12:30 Адмирал – Салават Юлаев - : -
    3.03 18:00 Лада – Ак Барс - : -
    3.03 19:10 Динамо Мн – Металлург Мг - : -
    Все результаты / календарь

