Щучинов: «Если с Радуловым сыграть в тело, то он заводится»

Защитник «Трактора» Артем Щучинов рассказал о самых известных воспитанниках хоккейной школы Нижнего Тагила.

«Воспитанников много, Радулов — самый яркий. Также Никита Сошников, Дмитрий Юдин, Семен Чистяков. В школе была стена почета — портреты с биографиями и достижениями.

Когда я был маленьким, Радулов к нам в школу один раз приезжал. Издалека его видел. Помню, Артем Железков приезжал с Кубком Гагарина, который выиграл с «Магниткой». С ним есть фото. Как впечатления от игры против Радулова? Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным», — цитирует «РБ Спорт» Щучинова.