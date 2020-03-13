Артем Михеев остается в «Тракторе»

«Трактор» подписал новое соглашение с нападающим Артемом Михеевым. 24-летний форвард останется в Челябинске на два сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Артем Михеев пополнил состав «Трактора» по ходу прошедшего сезона в результате обмена с казанским «Ак Барсом». В составе черно-белых он провел девять игр и отметился 3 (2+1) очками при показателе полезности «плюс 3».

— Я рад, что мне предложили новый контракт, что остаюсь в «Тракторе». Здесь, в клубе и в Челябинске, меня все устраивает. После перехода сюда ощущал тренерскую поддержку, понимал, что на меня рассчитывают, всегда старался оправдать это доверие, приносить пользу команде. К сожалению, случилась травма, помешала доиграть сезон до конца. Сейчас период восстановления уже закончен, чувствую себя полностью здоровым, работаю в полном объеме, потихоньку готовлюсь к следующему сезону