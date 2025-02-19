Михеев: «Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях»

Нападающий московского «Динамо» Артем Михеев отметил, что сейчас в КХЛ нет игрока, с которым сложно на вбрасываниях.

«Мы вбрасываниям всегда уделяем время на тренировках. Говорим, что их важно выигрывать. Сейчас в КХЛ нет игрока, с кем было бы сложно играть на вбрасываниях. Раньше это был Корбэн Найт. С ним очень тяжело было бороться. Он праворукий, сильный, грамотно играл», — цитирует Leglabet Михеева.

29-летний Михеев в этом сезоне сыграл 50 матчей и набрал 15 (8+7) очков.