Артем Лукоянов: «Зарипов сказал, что не будем трогать Кубок Открытия»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча Кубка Открытия против ЦСКА (3:2ОТ).

— Всех поздравляю с началом сезоне, — приводит слова Лукоянова официальный сайт клуба. — Прошел первый матч — пока все.

— «Ак Барс» прибавил в физике сегодня по сравнению с предсезонными матчами?

— Турнир в Казани мы играли другим составом наполовину, не все играли. Сегодня у нас была первая игра в оптимальном составе. У нас даже не все провели полноценную предсезонку. Мы еще будем прибавлять в любом случае.

— Вы не побеждали ЦСКА два года. Есть удовлетворение от победы?

— Удовлетворение есть в том, что выиграли. Это скажется на нашем эмоциональном состоянии дальше. Будем идти от игре к игре.

— Вы до игры решили, что не будете трогать Кубок открытия или это вообще не обсуждалось?

— Мы обсуждали — будем или не будем. Насколько я помню, Зарипов сказал, что не будем.