Артем Лукоянов: «Восстановился, сейчас уже набираю форму на льду»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал о своем восстановлении после травмы.

— Все нормально уже. Восстановился, сейчас уже набираю форму на льду, вкатываюсь в игровой ритм, — цитирует Лукоянова официальный сайт казанцев. — На тренировках дают время, уже вторую тренировку провел с командой. Эмоции только положительные, уже соскучился. С приятными мыслями выхожу на лед и получаю удовольствие.

— Можете напомнить момент с травмой? Вы упали на лед.

— Да, было повреждение связки. Нужно было восстановиться, чтобы она не тревожила, нужно было время. В первое время вообще ничего не делал, а потом уже потихонечку начал работать. Все прошло, теперь уже надо набрать форму, чтобы выйти на лед и не отбывать номер, а приносить пользу.

— У вас обновленный состав. Как вам играется?

— Во-первых, пока не играется, а тренируется. Мы все знаем друг друга, играли друг против друга. Особо новых игроков нет, всех знаем. Добавились игроки, но все то же самое — та же команда, та же игра. Сейчас после перерыва сразу же сильный соперник и хорошая проверка для нас.

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