Артем Лукоянов: «Раз в год и Глух забивает»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал результат матча KHL World Games против «Авангарда» (3:1), рассказал о качестве льда и атмосфере в Дубае.

— Хорошая выставочная игра, мы долго ее ждали, думаю, все сложилось отлично: по гостеприимству, расположению все прошло гладко. Прилетели, было время прогуляться, осмотреться, позагорать и искупаться. За короткое время успели и отдохнуть, и поиграть в хоккей. Здорово, что «Ак Барс» сегодня победил, с хорошим настроением летим домой.

— У «Ак Барса» с утра не было традиционной раскатки. Наличие дополнительного свободного времени поспособствовало победе?

— Раскатка была накануне, а вечером мы ее добили игрой в волейбол. Игра была ранней по московскому времени, поэтому не думаю, что раскатка бы нам помогла. Главным было расслабиться эмоционально и зарядиться на игру. За 30 лишних минут на льду ничего не изменится, главное — подготовиться эмоционально.

— Вы верите, что в ОАЭ может быть создан клуб КХЛ, который заинтересует местных зрителей?

— Думаю, игроки и тренеры клубов КХЛ двумя руками «за» создание команды в ОАЭ. Раньше тоже никто не мог представить, что в Сочи создадут хоккейный клуб, но его же сделали. Когда прилетаешь сюда, эмоционально чуть разряжает.

— Оцените качество льда на местной арене. Со стороны казалось, что он не успевал до конца застыть.

— Лед был не первой свежести, чуть-чуть похож на пластмассу, но все были в равных условиях. Нужно было убрать это из головы, выходить и работать.

— Кажется, что у «Авангарда» стало меньше мастерства по сравнению с прошлым сезоном. Это так?

— Команда изменилась. Все видят, что по подбору игроков это совсем другая команда. Раньше у них было 2 силовых и 2 забивных звена, сейчас осталось одно забивающее, а остальные чекеры, бегунки. И хоккей они показывают бегущий, атакующий, пасующий. Легко игралось против «Авангарда», что в Казани, что сегодня — никаких перемен. Нам удобен хоккей, который они показывают.

— Какие эмоции от первого гола Михаила Глухова в сезоне?

— Раз в год и Глух забивает (смеется). Обстановка, море, песок его расслабили, и Миша плюнул шайбу туда. Главное — забить в начале сезона и в конце, чтобы новый контракт подписали. Он свое дело сделал. А если без шуток, то Миша может забить и отдать в нужный момент. Он проделывает большой объем другой полезной работы для обороны, вратаря. Не последняя его шайба, надеюсь.