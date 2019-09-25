Артем Лукоянов: «Победу в день рождения сына буду помнить всегда»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов после победы над «Трактором» (6:0) рассказал об эмоциях от рождения сына.

— Не думаю, что результат матча — это какая-то неожиданность: это награда за труд, который мы проделали на льду, пахали все вместе. Вообще никто не выпадал, все трудились, вратарь у нас как всегда на высшем уровне. Действовали четко с первой до последней минуты, заслужили победу, поэтому такое хорошее настроение, — цитирует Лукоянова официальный сайт казанцев.

— Насколько сложно было держать концентрацию на максимуме, когда повели 4:0?

— Конечно, держать концентрацию, когда ты ведешь 4:0, тяжело — расслабляешься, если дать сопернику забить одну шайбочку, может все перевернуться. Хорошо, что мы не расслабились, продолжали работать и забивать, довели до победы

— У вас сегодня особенный день — родился сын. Команда вас поздравила?

— Конечно, это моя вторая семья, с которой я провожу больше времени, нежели со своей семьей. Как только родился сын, я объявил всем, все поддерживали. Но самое главное поздравление прозвучало сейчас в раздевалке от тренеров, от ребят, и подарок в виде крупной и заслуженной победы запомнится мне на всю жизнь. Буду помнить.

— Имя уже придумали?

— Придумали, но пока оставим в секрете — нужно добраться до дома (улыбается).

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