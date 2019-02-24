Артем Лукоянов - о плей-офф: "Просто не будет, за "Авангард" Бузова"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов перед старом плей-офф Восточной конференции против "Авангарда" отметил, что казанцы будут отстаивать прошлогоднюю победу в Кубке Гагарина.

– Начинается самое интересное, вся команда настроена, знает цену победам. Пойдем к цели все вместе, от игры к игре.

– В нынешнем сезоне вы провели с "Авангардом" две игры в регулярном чемпионате, в обеих дошли до овертайма. Что можете сказать о сопернике?

– Хорошая, сбалансированная команда, равные, забивающие звенья. Просто нам не будет, тем более за них Бузова, нам будет еще сложнее. Будем бороться, играть не только за себя, надо отстаивать чемпионство. (Артур Еникеев)