Артем Лукоянов: "Если сука не захочет – кобель не вскочит"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал разгром от "Авангарда" (0:6) в первом матче первого раунда плей-офф.

– Что произошло?

– Если коротко говорить, нормально нам дали по соплям. И, в принципе, все, что они нам забили, мы сами себе привезли. И ошибки делали такие… О чем разговаривали. Пятый гол (Мичиганский гол Шумакова – прим. "СЭ") – вот его не разбирали. Они не серию выиграли, а всего один матч. Неприятно, конечно, не удалось даже забить. Но все поправимо.

– Заведенные вы в концовке были. Вы, Свитов.

– Вы же понимаете, если сука не захочет – кобель не вскочит. Провокации идут с обеих сторон. Это нормально.

– Как вы будете исправлять ситуацию?

– Нужно играть так, как мы умеем. От обороны. Правильнее играть в обороне. И уже после этого думать об атаке. У нас не получилось ни то, ни другое. Поэтому нужно сделать акцент на тех ошибках, которые мы сделали.

– Гол Шумакова – издевательский.

– Да молодец он, красавчик вообще. Хороший гол.

– Удивились, что Бузова не в составе?

– Ожидаемо. Они ждут седьмого матча. (Алексей Шевченко)