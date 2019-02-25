Артем Лукоянов: "Если сука не захочет – кобель не вскочит"

Нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов прокомментировал разгром от "Авангарда" (0:6) в первом матче первого раунда плей-офф.
– Что произошло?
– Если коротко говорить, нормально нам дали по соплям. И, в принципе, все, что они нам забили, мы сами себе привезли. И ошибки делали такие… О чем разговаривали. Пятый гол (Мичиганский гол Шумакова – прим. "СЭ") – вот его не разбирали. Они не серию выиграли, а всего один матч. Неприятно, конечно, не удалось даже забить. Но все поправимо.
– Заведенные вы в концовке были. Вы, Свитов.
– Вы же понимаете, если сука не захочет – кобель не вскочит. Провокации идут с обеих сторон. Это нормально.
– Как вы будете исправлять ситуацию?
– Нужно играть так, как мы умеем. От обороны. Правильнее играть в обороне. И уже после этого думать об атаке. У нас не получилось ни то, ни другое. Поэтому нужно сделать акцент на тех ошибках, которые мы сделали.
– Гол Шумакова – издевательский.
– Да молодец он, красавчик вообще. Хороший гол.
– Удивились, что Бузова не в составе?
– Ожидаемо. Они ждут седьмого матча. (Алексей Шевченко)