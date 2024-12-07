Ильенко: «Тяжелее всего на вбрасываниях в КХЛ играть против О'Делла и Уила»
Форвард московского «Динамо» Артем Ильенко высказался о лучших игроках КХЛ на вбрасываниях.
«Я с детской школы играл на вбрасываниях, потом меня стали переводить то на край, то оставлять в центре. Даже пару игр в обороне провел. Я получал не так много игрового времени, радовался любому шансу. Когда меня стали постоянно ставить в центр, начал много работать над вбрасываниями. Считаю, что сейчас стал лучше играть на точке, чем два года назад. Мне было тяжело против Корбана Найта, который играл в Омске. Сейчас выделю Эрика О'Делла и Джордана Уила. Это наши ребята, с ними неприятно играть. И отмечу из «Локомотива» Гошу Иванова», — цитирует Ильенко «ВсеПроСпорт».
После 34 матчей бело-голубые с 45 очками занимают третье место в Западной конференции КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|ЦСКА
|32
|18
|14
|43
|5
|СКА
|33
|19
|14
|42
|6
|Северсталь
|33
|19
|14
|38
|7
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|8
|Торпедо
|33
|15
|18
|36
|9
|Витязь
|34
|14
|20
|32
|10
|Куньлунь РС
|35
|13
|22
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|32
|22
|10
|46
|3
|Ак Барс
|31
|21
|10
|43
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|33
|15
|18
|32
|9
|Лада
|32
|13
|19
|31
|10
|Сибирь
|31
|12
|19
|27
|11
|Барыс
|35
|9
|26
|21
|12
|Амур
|34
|7
|27
|18
|7.12
|14:00
|
Авангард – Автомобилист
|4 : 2
|7.12
|17:00
|
Динамо М – Металлург Мг
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