Артем Гончар: «Лично я с руководством «Металлурга» не разговаривал, это делал мой дядя»

Выбранный на драфте НХЛ-2025 клубом «Рейнджерс» защитник Артем Гончар в интервью «СЭ» рассказал, пытался ли «Металлург» сохранить его в команде.

— Вас пытались сохранить в «Металлурге»?

— Лично я с руководством не разговаривал, это делал мой дядя (Сергей Гончар. — Прим. «СЭ»). Мне предлагали остаться, но мы совместно посчитали, что будет лучше развиваться в Лиге Онтарио.

— Ваш дядя выступает в качестве агента?

— В какой-то степени, да. У меня есть агент, плюс мне очень много помогает дядя. Мы близко общаемся, всегда могу обратиться к нему за советом.