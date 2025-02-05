Галимов о том, что натворили с Костиным: «Мы что-то написали в лифте»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов рассказал о том, как нахулиганил в детстве с форвардом «Сан-Хосе» Климом Костиным.

«Честно, я плохо помню, что мы сделали. По-моему, мы что-то написали в лифте. Видел, что он рассказывал эту историю в интервью. Мы были вдвоем. Но его не то, что отчислили. Его вроде бы приглашали к нам на какое-то первенство, потом просто он уехал. Было много смешных историй с Петей Кочетковым, но не буду рассказывать. С Костиным после этого в сборной пересекались, на МЧМ играли, в плей-офф, когда играли против «Авангарда», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Галимова.

В этом сезоне на счету 25-летнего Галимова 48 (27+21) очков в 51 матче за «Ак Барс».