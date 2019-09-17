Артем Галимов: «Приятно забить первый гол в КХЛ»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился впечатлениями от дебютного гола в лиге.
— Приятно. Хорошо отдали — хорошо забил. Главное — выиграли. На тренировках отрабатываю так, там у вратаря неудобная позиция.
— Дважды команда вела в две шайбы — 3:1, 4:2 — но концовка получилась сложная. С чем это свяжете?
— Чуть-чуть удаления подвели, и мое удаление тоже — соперник забил 6 на 5. Не очень хорошо играли третий период, поэтому чуть-чуть нервно было.
— Можно ли сказать, что «Северсталь» удивила вас?
— Ребята молодые, стараются, бегают, хотят выиграть. Поэтому такой матч получился сегодня.
— Шайбу удалось забрать?
— Да. Не знаю, с чипом она или нет.