Артем Галимов: «Приятно забить первый гол в КХЛ»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ и поделился впечатлениями от дебютного гола в лиге.

— Приятно. Хорошо отдали — хорошо забил. Главное — выиграли. На тренировках отрабатываю так, там у вратаря неудобная позиция.

— Дважды команда вела в две шайбы — 3:1, 4:2 — но концовка получилась сложная. С чем это свяжете?

— Чуть-чуть удаления подвели, и мое удаление тоже — соперник забил 6 на 5. Не очень хорошо играли третий период, поэтому чуть-чуть нервно было.

— Можно ли сказать, что «Северсталь» удивила вас?

— Ребята молодые, стараются, бегают, хотят выиграть. Поэтому такой матч получился сегодня.

— Шайбу удалось забрать?

— Да. Не знаю, с чипом она или нет.