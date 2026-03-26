Галимов: «Не мог подумать, что наберу 200 очков в КХЛ, но дальше — больше»»
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Трактором» (4:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.
«Много стычек? Это же плей-офф, нормально. Была задача не реагировать — лучше же играть в большинстве. Идем шаг за шагом, надо побеждать в следующем матче. Мой гол стал 200-м очком в КХЛ? Да, друг что-то писал мне об этом. Не мог подумать, что наберу столько, но дальше — больше», — цитирует официальный сайт лиги Галимова.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанской команды. Следующий матч пройдет в пятницу, 27 марта, в Челябинске.
Источник: Официальный сайт КХЛ
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