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Галимов: «Не мог подумать, что наберу 200 очков в КХЛ, но дальше — больше»»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Трактором» (4:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Много стычек? Это же плей-офф, нормально. Была задача не реагировать — лучше же играть в большинстве. Идем шаг за шагом, надо побеждать в следующем матче. Мой гол стал 200-м очком в КХЛ? Да, друг что-то писал мне об этом. Не мог подумать, что наберу столько, но дальше — больше», — цитирует официальный сайт лиги Галимова.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу казанской команды. Следующий матч пройдет в пятницу, 27 марта, в Челябинске.

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Источник: Официальный сайт КХЛ
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ХК Ак Барс
Артем Галимов
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