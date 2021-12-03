Артем Галимов: «Климат на меня хорошо повлиял, вот и забил»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в рамках KHL World Games.

— Было много удалений, хорошо, что выстояли и победили.

— Где лучше — в Анахайме или Дубае?

— В «Ак Барсе».

— Оцените качество льда на местной арене. Со стороны казалось, что он не успевал до конца застыть.

— Нормальный лед. Да, чуть-чуть непривычный, но Артем Лукоянов верно сказал: «Надо червячка из головы выбросить и все будет нормально».

— Расскажите о своей шайбе.

— Климат на меня хорошо повлиял, вот и забил. Отлично, что одержали сегодня победу — это самое главное.