Артем Галимов: «Климат на меня хорошо повлиял, вот и забил»
20:20
Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в рамках KHL World Games.
— Было много удалений, хорошо, что выстояли и победили.
— Где лучше — в Анахайме или Дубае?
— В «Ак Барсе».
— Оцените качество льда на местной арене. Со стороны казалось, что он не успевал до конца застыть.
— Нормальный лед. Да, чуть-чуть непривычный, но Артем Лукоянов верно сказал: «Надо червячка из головы выбросить и все будет нормально».
— Расскажите о своей шайбе.
— Климат на меня хорошо повлиял, вот и забил. Отлично, что одержали сегодня победу — это самое главное.
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