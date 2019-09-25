Артем Федоров: «Слишком много очков растерял «Спартак»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров прокомментировал старт сезона. У москвичей лишь 3 победы в 11 матчах.

— У нас на каждую игру особый настрой, — цитирует News.ru Федорова. — Просто на старте сезона у «Спартака» довольно много поражений, поэтому на каждый матч выходим заряженными на победу. Уж слишком много очков мы уже растеряли.

Поражение от «Салавата»? Да, мы хорошо играли большую часть матча, но после второго гола начались ненужные удаления. Чуть-чуть не дотерпели в меньшинстве, пропустили, после чего уфимцы зацепились за игру и сумели добыть победу.