Нападающий «Спартака» Артем Федоров подвел итоги ретро-матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Матч круто организовали, нам было интересно, — цитирует Федорова официальный сайт «Спартака». — Начал вспоминать и понял, что никогда на «Волге» не ездил. Едет она тяжеловато. В машине сидело по три или по четыре человека. Кто как успел распределиться. Если один спереди сидит, а два человека — сзади, то вообще нормально.

— Вы с лета попали по шайбе. Так и задумывали?

— Там так получилось, что она отскочила ко мне. Я попробовал сразу попасть по шайбе.

— Показалось со стороны, что во втором периоде вы «придушили» «Барыс». А на деле?

— Я не знаю, когда было легче. Точно знаю, когда было потяжелее — когда я удалялся.

— Часто ли у вас бывали в карьере два удаления подряд?

— Тот судья, который меня удалял, знает меня с детства, поэтому, думаю, он смотрел за мной очень внимательно.