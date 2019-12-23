Артем Федоров — о двух удалениях подряд: «Судья знает меня с детства, смотрел за мной очень внимательно»
Нападающий «Спартака» Артем Федоров подвел итоги ретро-матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).
— Матч круто организовали, нам было интересно, — цитирует Федорова официальный сайт «Спартака». — Начал вспоминать и понял, что никогда на «Волге» не ездил. Едет она тяжеловато. В машине сидело по три или по четыре человека. Кто как успел распределиться. Если один спереди сидит, а два человека — сзади, то вообще нормально.
— Вы с лета попали по шайбе. Так и задумывали?
— Там так получилось, что она отскочила ко мне. Я попробовал сразу попасть по шайбе.
— Показалось со стороны, что во втором периоде вы «придушили» «Барыс». А на деле?
— Я не знаю, когда было легче. Точно знаю, когда было потяжелее — когда я удалялся.
— Часто ли у вас бывали в карьере два удаления подряд?
— Тот судья, который меня удалял, знает меня с детства, поэтому, думаю, он смотрел за мной очень внимательно.
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https://spartak.ru/news/interview/artyem-fyedorov-eto-ochen-krutoy-match/