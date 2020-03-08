Артем Федоров: «Не собирался бросать во воротам после окончания матча. Честно-честно»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров прокомментировал эпизод после сирены в четвертом матче серии «Динамо» — «Спартак» (2:3, общий счет — 2-2), который вызвал недовольство бело-голубых.

— У меня не было даже мысли бросать по воротам после окончания матча. Просто в момент, когда прозвучала сирена, весь дворец орал. Я, если честно, даже намека на сирену не услышал, поэтому и бросил. В первые секунды не понял, что произошло. Потом доперло до меня. Честно-честно. Целился в ворота и не попал. Видимо, с прицелом что-то не то.

Против нас играет хорошая команда. Легких матчей мы не ждем. Слава богу, что нам хватило преимущества, полученного в первой половине матча, и сравняли счет. Посмотрим, что будет в следующем матче. За исключением первой игры в серии мы действуем хорошо. Может, удача и какие-то мелочи решают исход. Матчи очень трудные и непонятно, в какую сторону они качнутся. Перелом в серии? Он наступит после того, как одна из команда выиграет четыре матча. Ни мы, ни соперник не будут сдаваться до самого конца.

— В конце второго периода вы ушли в раздевалку.

— В пах мне ударили клюшкой. Минут пять было неприятно. Потом нормально. Вам разве в пах в футболе в детстве никогда не попадало? Пришлось поприседать. Самое важное, что мы выиграли и приедем домой к родным с хорошим настроением. (Михаил Зислис)