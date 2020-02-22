Артем Федоров: «Мы и против СКА были бы хорошо готовы»

Нападающий «Спартака» Артем Федоров в интервью «Известиям» отметил, что его команда готова к любому сопернику по плей-офф.

— У «Спартака» повышаются шансы пройти во второй раунд благодаря тому, что не придется начинать плей-офф с серий против ЦСКА и СКА, в отличие от двух прошлых сезонов?

— Сложно говорить о каких-то шансах перед плей-офф. Уверен, мы бы и к СКА были хорошо готовы, попади мы на них.

— Будет такая же заруба с «Динамо», как год назад со СКА?

— Думаю, да. Что тут говорить? Это московское дерби. Да еще и в плей-офф. У них большие амбиции, у нас тоже. Будет очень увлекательная серия.

— Не надоело уже играть против «Динамо»?

— Да ничего страшного. Зрителям же интересны эти матчи. Поэтому КХЛ старается делать их побольше. Наше дело играть.