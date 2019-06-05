Артем Демков вернулся в минское "Динамо"

Нападающий Артем Демков перешел из солигорского "Шахтера" в минское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он защищал цвета минской "Юности", играл в юниорской лиге Квебека.

В сезоне-2009/10 Демков провел в составе минского "Динамо" 16 матчей в КХЛ. Также на его счету 11 игр за "Сочи" в сезоне-2014/15.

В минувшем сезоне Демков отметился 47 (23+24) очками в чемпионате Белоруссии в составе "Шахтера".

- Артем – быстрый и очень работоспособный нападающий, находящийся в идеальном хоккейном возрасте, - сказал гендиректор "Динамо" Дмитрий Басков. - Его результативная игра в белорусском чемпионате на протяжении нескольких сезонов подряд и на последнем мировом первенстве, где Демков забросил три шайбы, лишь немного уступив по этому показателю лидеру нашей команды Джеффу Плэтту, убедили нас, что Артем действительно может помочь команде в Континентальной лиге. Отмечу, что кандидатура Демкова, как и остальных игроков, с которыми мы заключили контракты в последнее время или планируем подписать соглашения в ближайшем будущем, согласованы с новым главным тренером и его помощниками, имена которых мы скоро также объявим.