Артем Батрак: «Трактор» сможет пройти «Динамо», если исключит удаления»

Хоккейный эксперт Артем Батрак высказал мнение насчет серии московского «Динамо» и «Трактора» во втором раунде плей-офф КХЛ.

На предыдущем этапе москвичи переиграли одноклубников из Минска (4-2), а челябинская команда была сильнее «Салавата Юлаева» (4-2).

«Мне кажется, что большую часть предыдущей серии „Салават Юлаев“ играл лучше, чем „Трактор“, и это чуть ли не единственное, почему я говорю, что дальше пройдет „Динамо“. Хотя мне понравилась челябинская команда, и она заслуженно прошла дальше. В каком случае „Трактор“ может пройти „Динамо“? Челябинцам нужно исключить удаления, потому что „Динамо“ здорово играет в большинстве», — приводит слова Батрака «РБ Спорт».

Первый матч серии между «Динамо» и «Трактором» пройдет сегодня, 16 марта, в Москве.