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Сегодня, 16:16

Артем Батрак назвал причины победы «Адмирала» в серии против «Салавата Юлаева»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Артем Батрак подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».

«Ожидания от этой серии в плане хоккея оправдались полностью. То, что во Владивостоке матчи будут более вязкие, чем в Уфе, я ждал и в итоге увидел. В принципе был хоккей с небольшим количеством голов, хотя и матчи были разные. В чем ключевая разница между командами? В первую очередь, это вратарь «Адмирала» — Никита Серебряков. Во-вторых, «Салават Юлаев» рассчитывал на трех легионеров, но Джоша Хо-Сэнга по сути не было. У соперника иностранцы играли более важную роль. В-третьих, сыграл свою роль тренерский опыт. У Виктора Козлова не было его даже на уровне ВХЛ, а Леонид Тамбиев выиграл там два Кубка», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.

Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-batrak-prichiny-pobedy-admirala-serebryakov-legionery-i-trenerskij-opy-t-tambieva/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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