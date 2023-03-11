Артем Батрак назвал причины победы «Адмирала» в серии против «Салавата Юлаева»
Хоккейный эксперт Артем Батрак подвел итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Адмирал».
«Ожидания от этой серии в плане хоккея оправдались полностью. То, что во Владивостоке матчи будут более вязкие, чем в Уфе, я ждал и в итоге увидел. В принципе был хоккей с небольшим количеством голов, хотя и матчи были разные. В чем ключевая разница между командами? В первую очередь, это вратарь «Адмирала» — Никита Серебряков. Во-вторых, «Салават Юлаев» рассчитывал на трех легионеров, но Джоша Хо-Сэнга по сути не было. У соперника иностранцы играли более важную роль. В-третьих, сыграл свою роль тренерский опыт. У Виктора Козлова не было его даже на уровне ВХЛ, а Леонид Тамбиев выиграл там два Кубка», — приводит «РБ Спорт» слова Батрака.
Ранее «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Благодаря этой победе клуб из Владивостока выиграл серию у уфимцев со счетом 4-2.
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -