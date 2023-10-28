Артамонов: «Забить сегодня четыре гола помогло везение, которое было на стороне «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:2) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Перед матчем было повышенное недовольство собой. Слишком много поражений было дома. С первых смен старались навязывать сопернику свою игру. Получилось, на мой взгляд, ярко. Лучше сыграли в обороне по сравнению с предыдущими матчами. Забить сегодня четыре гола помогло везение, которое было на нашей стороне. Набрать четыре очка за игру очень приятно — спасибо партнерам. Первый гол, который начался с моего блокированного броска, придал уверенности. В конце матча побоялся уже бросать по пустым воротам и отдал Максиму Летунову, чтобы он попал. Он хотел вернуть мне, но я крикнул ему: «Бросай сам», — цитирует пресс-служба лиги Артамонова.

«Торпедо» идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).