Артамонов может перейти в «Нефтехимик»

По данным «СЭ», «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде форварда Никиты Артамонова.

Нижегородский клуб при этом не намерен обменивать игрока, но готов отпустить его в другую команду до конца сезона.

В сезоне-2025/26 Артамонов принял участие в 16 матчах «Торпедо» и сделал 1 результативную передачу. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.