Сегодня, 19:30

Артамонов может перейти в «Нефтехимик»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

По данным «СЭ», «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде форварда Никиты Артамонова.

Нижегородский клуб при этом не намерен обменивать игрока, но готов отпустить его в другую команду до конца сезона.

В сезоне-2025/26 Артамонов принял участие в 16 матчах «Торпедо» и сделал 1 результативную передачу. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
