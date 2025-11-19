Артамонов может перейти в «Нефтехимик»
По данным «СЭ», «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде форварда Никиты Артамонова.
Нижегородский клуб при этом не намерен обменивать игрока, но готов отпустить его в другую команду до конца сезона.
В сезоне-2025/26 Артамонов принял участие в 16 матчах «Торпедо» и сделал 1 результативную передачу. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.
