Аршавин рассказал, чем футбол отличается от хоккея

Экс футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, принимавший участие в «Матче звезд» КХЛ, объяснил, чем футбол отличается от хоккея.

«Кто из у футболистов лучше играет в хоккей? Ну, по-моему, Рома Широков и Дима Сычев. Они оба. Мостовой говорит, что он хорошо играет? Понятно, почему он так говорит. Он неплохо играет, да, но в оборонке. Хотя Мостовой в обороне — это не укладывается в голове. Чем футбол отличается от хоккея? Это вообще, мне кажется, разные виды спорта. В хоккее надо на коньках уметь кататься, клюшкой владеть, демонстрировать мастерство ногами и руками. Ну и голова, естественно. А у нас, футболистов, — только голова и ноги. Нам проще. Напрягало ли присутствие Быстрова? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

Дивизион Харламова победил Дивизион Тарасова (8:7 Б) в финале ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.