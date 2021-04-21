«Аризона» близка к подписанию Яшкина

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин попал в сферу интересов «Аризоны». Как стало известно «СЭ», стороны близки к достижению договоренности о подписании контракта.

За два сезона в столичном клубе 28-летний чешский снайпер забросил 77 шайб в 133 матчах, включая плей-офф.

Напомним, что игрок чешской сборной российского происхождения имеет действующее предложение на сезон-2021/22 от «Динамо» с годовой зарплатой в 115 миллионов рублей

(Михаил Зислис)