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«Аризона» близка к подписанию Яшкина

18:48
Дмитрий Яшкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Яшкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин попал в сферу интересов «Аризоны». Как стало известно «СЭ», стороны близки к достижению договоренности о подписании контракта.

За два сезона в столичном клубе 28-летний чешский снайпер забросил 77 шайб в 133 матчах, включая плей-офф.

Напомним, что игрок чешской сборной российского происхождения имеет действующее предложение на сезон-2021/22 от «Динамо» с годовой зарплатой в 115 миллионов рублей

(Михаил Зислис)

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