Ари-Пекка Селин опроверг информацию, что он может возглавить «Барыс»

Бывший главный тренер «Барыса» Ари-Пекка Селин прокомментировал интерес со стороны астанинского клуба, который заявил, что рассматривает кандидатуру финского специалиста.

— Только что получил информацию от своего агента о неожиданных спекуляциях, распространяющихся в Казахстане, — цитирует тренера Satakunnankansa. — Он сразу же ответил им, что никаких действий предпринимать не будет, так как у меня контракт с «Эссятом».

Лично ко мне из «Барыса» никто не обращался. Никаких действий с моей стороны не будет. У меня соглашение с «Эссятом» до 2022 года. Оно будет соблюдаться.

Ари-Пекка Селин возглавлял «Барыс» и сборную Казахстана в сезоне 2013-2014 годов.