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Архипов прокомментировал невероятный гол в ворота «Спартака»

18:25
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Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:2).

«Если говорить о моем голе — увидел, что шайба лежит на воротах и никто не собирается её трогать. Подумал: «Дай попробую, почему нет?» Честно говоря, даже не знал, можно так делать, или нет. Оказывается, можно. На тренировках такие забивал, в матчах — нет. Думаю, все были в шоке. Игроки «Спартака», возможно, ждали свистка... Но в любом случае надо действовать до конца», — цитирует Архипова официальный сайт КХЛ.

Шайба после паса защитника красно-белых Якова Рылова отскочила от лицевого борта, упала сверху на сетку ворот и осталась там лежать. Архипов подбил ее снизу клюшкой и тут же вторым касанием направил подскочившую шайбу в сетку. Необычное взятие ворот заставило арбитров обратиться к видеоповтору, однако игры высоко поднятой клюшкой зафиксировано не было, и гол засчитали.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/12/03/476768.html

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