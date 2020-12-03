Архипов прокомментировал невероятный гол в ворота «Спартака»

Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (6:2).

«Если говорить о моем голе — увидел, что шайба лежит на воротах и никто не собирается её трогать. Подумал: «Дай попробую, почему нет?» Честно говоря, даже не знал, можно так делать, или нет. Оказывается, можно. На тренировках такие забивал, в матчах — нет. Думаю, все были в шоке. Игроки «Спартака», возможно, ждали свистка... Но в любом случае надо действовать до конца», — цитирует Архипова официальный сайт КХЛ.

Шайба после паса защитника красно-белых Якова Рылова отскочила от лицевого борта, упала сверху на сетку ворот и осталась там лежать. Архипов подбил ее снизу клюшкой и тут же вторым касанием направил подскочившую шайбу в сетку. Необычное взятие ворот заставило арбитров обратиться к видеоповтору, однако игры высоко поднятой клюшкой зафиксировано не было, и гол засчитали.