Архипов: «Поставлю «Амуру» четыре с плюсом за победу над «Авангардом»

Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поставлю команде четыре с плюсом за эту игру. Мы неплохо действовали, показали характер, играли кость в кость, и добились результата. Работали по тренерскому заданию», — цитирует Архипова официальный сайт лиги.

После этой победы «Амур» остался на десятом месте на «Востоке» с 22 очками, у «Авангарда» — 34 очка и второе место в таблице.