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Архипов: «Поставлю «Амуру» четыре с плюсом за победу над «Авангардом»

11:40
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Нападающий «Амура» Дмитрий Архипов прокомментировал победу над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Поставлю команде четыре с плюсом за эту игру. Мы неплохо действовали, показали характер, играли кость в кость, и добились результата. Работали по тренерскому заданию», — цитирует Архипова официальный сайт лиги.

После этой победы «Амур» остался на десятом месте на «Востоке» с 22 очками, у «Авангарда» — 34 очка и второе место в таблице.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/15/475881.html

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