Архип Неколенко: «Пацаны молодчики, собрались»

Нападающий «Металлурга» Архип Неколенко похвалил партнеров после окончания матчи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3).

— Да, пацаны молодчики, собрались. У нас была неудачная серия, но мы собрались и отлично вышли. Надеюсь продолжим в том же духе.

— Было несколько жестких столкновений, в том числе и с твоим участием. Все нормально, без травм?

— Это хоккей, это борьба. Все нормально.

— Расскажите о забитой шайбе и о пасе Любимову.

— Леха Береглазов отдал от борта хорошую передачу — мне оставалось только забить. А о передаче — я увидел, что вратарь соперника замешкался, а на дальней был партнер и тут же отдал шайбу ему.

— Тем не менее, концовка получилась скомканной и нервной. Почему?

— Не знаю, если честно, с чем связано. Может быть, немного расслабились. Надо более ответственно подходить к этим моментам, чтобы не было больше таких нервозных концовок.

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