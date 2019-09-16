Арестованный хоккеист Мусатов сообщил суду, что сейчас холост

Хоккеист Игорь Мусатов, которого обвиняют в мошенничестве на 45 миллионов рублей, в ходе заседания Кузьминского суда Москвы отметил, что сейчас холост, сообщают «РИА Новости».

В 2013-м Мусатов женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой. В 2014-м у пары родился сын Владимир.

Ранее стало известно, что экс-нападающему молодежной сборной России было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По данным следствия МВД, Мусатов вместе с двумя знакомыми арендовал офис в Москве, который они переоборудовали под банковское помещение. Затем он предложил партнеру по бизнесу по фамилии Абелян приобрести у него 103 биткоина за 45 миллионов рублей. Сделка была запланирована на конец зимы 2018 года, покупатель прибыл в офис и передал деньги одному из подельников Мусатова, однако тот поспешно скрылся. Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки. В конце 2018 года он был объявлен в федеральный розыск. Один из подельников Мусатова Виталий Артеменко был задержан и пошел на сделку со следствием, суд отправил его под домашний арест.

Суд арестовал Мусатова на месяц