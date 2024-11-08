Арендованный у «Динамо» защитник «Лады» Шараканов забил лакросс-гол в ворота бело-голубых

Защитник «Лады» Магомед Шараканов забил лакросс-гол в выездном матче с московским «Динамо» (3:1) в FONBET Чемпионате КХЛ.

20-летний россиянин вывел гостей вперед в начале второго периода. Шараканов играет с тольяттинцев на правах аренды из «Динамо».

В этом сезоне защитник провел 22 матча за «Ладу» и набрал 8 (3+5) очков.