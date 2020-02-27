Арбитры Юрий Цыплаков и Сергей Гусев завершили судейские карьеры

Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Сочи» (6:0) стал заключительным в карьере судей Юрия Цыплакова и Сергея Гусева.

Юрий Цыплаков отработал в КХЛ 418 матчей (402 — в регулярном чемпионате и 16 в плей-офф). До этого арбитр судил матчи суперлиги. Сезон 2008/09 Цыплаков пропустил из-за тяжелой травмы, полученной в матче плей-офф-2007.

До судейской карьеры Цыплаков выступал за оленегорскую «Звезду» (1986 — 1989) и СКА (1989 — 1999).

На счету Сергея Гусева 623 матча в КХЛ (547 в регулярном чемпионате и 76 в плей-офф). До того, как стать арбитром, Гусев провел три сезона в серовском «Металлурге», где выступал на позиции защитника.

Причина завершения карьеры арбитрами — достижение пикового возраста для судейства — 50 лет. По регламенту чемпионата КХЛ и правилам ИИХФ, матчи чемпионата не может обслуживать главный арбитр старше этого возраста.