Арбитры КХЛ начали подготовку к новому сезону

Арбитры КХЛ начали подготовку к новому сезону лиги — до 21 июля все судьи выйдут из отпуска и сдадут необходимые медицинские тесты, сообщает сайт КХЛ.

У арбитров запланировал ежегодный предсезонный сбор, по итогам которого судьи получают допуск к работе на предсезонных турнирах и в регулярном чемпионате. При этом многие арбитры, как и хоккеисты, заранее готовятся к предсезонному сбору, чтобы прибыть туда в хорошей физической форме.

«Все работают по индивидуальной программе, лично у меня — лед, бег, зал и велотренажер. Настроение боевое, удалось подлечить травмы, и началась подготовка к новому сезону. Команды проведут в регулярном чемпионате по 68 матчей, и нагрузка на судей тоже будет солидная — на первый план выйдут как физическая готовность, так и восстановление после игр и перелетов. Задача на сезон одна — максимально качественно сделать свою работу, чего и желаю всем коллегам», — подчеркнул один из главных арбитров Алексей Раводин.