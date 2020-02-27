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Арбитры Гусев и Цыплаков завершат карьеры

11:05
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Сочи» станет последним в лиге для двух опытнейших арбитров — Юрия Цыплакова и Сергея Гусева. Обоим на данный момент 49 лет, и по существующим правилам, в следующем году они уже не смогут работать на матчах лиги, сообщает официальный сайт лиги.

—  К нашему большому сожалению, подошла к концу карьера в КХЛ двух настоящих профессионалов своего дела. Можно сказать, что они честно отслужили, и их трудный, но славный путь обязательно послужит примером для молодых судей. Но хоккейная жизнь для Сергея и Юрия не останавливается, они останутся в строю и, не сомневаюсь, помогут воспитать ребят из нового поколения. Сделают все, чтобы те, кто придут им на смену, достигли тех же высот, — заявил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/02/27/466605.html

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