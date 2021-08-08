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Апальков — о возвращении в «Металлург»: «Благодарен всем, кто дал возможность попробовать проявить себя в родном клубе»

18:35
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Нападающий Даниил Апальков стал игроком «Металлурга».

«Благодарен всем, кто дал возможность попробовать проявить себя в родном клубе! Впереди большая работа, буду вместе с клубом становиться сильнее и лучше!» — написал хоккеист в Instagram.

Публикация от @apal40

Предыдущим клубом форварда в КХЛ был «Сочи». В прошлом сезоне нападающий провел 15 матчей в лиге и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 8». Контракт с «Сочи» был расторгнут в декабре.

Апальков — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/2010 он стал игроком молодежной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон, оставаясь игроком молодежки, дебютировал в главной команде клуба.

Также форвард выступал в КХЛ за «Локомотив» и московское «Динамо».

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Иван Шитик все материалы автора

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