Апальков — о возвращении в «Металлург»: «Благодарен всем, кто дал возможность попробовать проявить себя в родном клубе»
18:35
Нападающий Даниил Апальков стал игроком «Металлурга».
«Благодарен всем, кто дал возможность попробовать проявить себя в родном клубе! Впереди большая работа, буду вместе с клубом становиться сильнее и лучше!» — написал хоккеист в Instagram.
Предыдущим клубом форварда в КХЛ был «Сочи». В прошлом сезоне нападающий провел 15 матчей в лиге и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «минус 8». Контракт с «Сочи» был расторгнут в декабре.
Апальков — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/2010 он стал игроком молодежной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон, оставаясь игроком молодежки, дебютировал в главной команде клуба.
Также форвард выступал в КХЛ за «Локомотив» и московское «Динамо».
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