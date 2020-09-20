Анвар Гатиятулин: «Видно, что Виталий Кравцов повзрослел»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил после матча с «Амуром» (5:0), что доволен игрой нападающего Виталия Кравцова на старте сезона.

— Хотел бы поблагодарить команду за игру и болельщиков за поддержку, — цитирует тренера сайт КХЛ. — Для меня это был важный матч — первая игра в родном городе. Поэтому эмоции захлестывают. План на игру ребята выполнили полностью. Самочувствие у меня нормальное, восстанавливаюсь после болезни. Победы приносят эмоции, и, надеюсь, с каждым матчем будут чувствовать себя лучше и лучше.

Видно, что Виталий Кравцов повзрослел, профессионально относится к своему делу. Он видит цель и идет к ней. Момент с дисциплинарным нарушением Понтуса Оберга обязательно разберем, поговорим, чтобы такие моменты больше не повторялись.