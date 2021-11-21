Анвар Гатиятулин: «Сумбурная игра. Очень важно было победить»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1).

— Четвертый матч через день. Понимали, что будет непросто. Так оно и получилось. Сумбурная игра. Очень важно было победить. Победили. Завтра у команды выходной, бросим все, чтобы восстановить команду и будем готовиться к выезду, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— Сегодня «Трактор» забросил две шайбы, хотя в начале ноябре «Адмиралу» «черно-белые» забросили шесть. Можно ли сказать, что сегодня могли забросить еще больше?

— Моменты были, где-то не хватило реализации в концовке. Еще раз повторюсь, непростые матчи домашней серии. Тяжелые игры были. Надо восстановиться, восстановить команду.

— У Тему Пулккинена сегодня было столько моментов...Почему у него не получается забить в пяти матчах подряд?

— Разговаривали вчера и перед предыдущей игрой. Отрабатываем на тренировке, где-то чуть не идет. Поправим — дело времени. Знаем сильные стороны Тему.