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Анвар Гатиятулин снова возглавил «Трактор»

17:58
Анвар Гатиятулин. Фото ХК "Трактор"
Анвар Гатиятулин. Фото ХК "Трактор"
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Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин, сообщает пресс-служба челябинцев. С 44-летним специалистом подписан контракт на три года.

— Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие, — сказал Гатиятулин.

Гатиятулин работал в структуре «Трактора» с 2010 по 2018 год, причем с ноября 2015 по лето 2018 года возглавлял первую команду. Под его руководством «Трактор» дошел до финала «Востока» в сезоне-2017/18.

В июне 2018 года специалист вошел в тренерский штаб сборной России и СКА.

В качестве хоккеиста Гатиятулин также представлял «Трактор» — с 1994 по 1999 год (с перерывом).

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=24820

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