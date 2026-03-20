Гатиятулин — о зарплате в «Авангарде»: «Мне платили 25 тысяч рублей. А ведущим игрокам — столько же, но в долларах»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, сколько зарабатывал в игровые времена.

— Какая была зарплата у хоккеиста того ЦСКА?

— Около трех тысяч долларов.

— А в «Авангарде», богатейшей команде тех лет?

— Мне платили 25 тысяч рублей в месяц. А ведущим игрокам — столько же, но в долларах. Я в Омск поехал за шансом. Думал — вот сейчас самый низкооплачиваемый в команде, но проявлю себя, зацеплюсь и заработаю уже другую сумму.