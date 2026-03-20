Гатиятулин: «Пустили слух, что я обнаглел, требовал от «Трактора» за два сезона сто миллионов рублей»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в «Разговоре по пятницам» рассказал, при каких обстоятельствах покинул «Трактор» в 2018 году.

— После сезона-2017/18 вы не продлили контракт, ушли ассистентом в СКА. В Челябинске на вас обиделись, выставили рвачом.

— Летом 2017-го предложили переподписать контракт. Сказали: «Год у тебя есть, теперь плюсом еще два». Финансовые условия великолепные, даже не ожидал. Но стартанули не очень, и мне передали слова президента клуба: «Куда торопиться? У Гатиятулина действующее соглашение, а нам сейчас надо новое табло покупать». Я пошутил: «Повесите его за счет главного тренера?»

В декабре Юра Николаев, мой агент, говорит: «Вот увидишь, тебя не подпишут». Дальше весна, плей-офф, проходим «Нефтехимик» в первом раунде. Думаю: «Ну теперь точно все должно быть в порядке». Но тягомотина продолжается. Уже после сезона сидим в тренерской с Губаревым-старшим, говорю: «Слушай, что не так-то? Заняли третье место, Мамаев бронзовую медаль получил...»

— Действительно.

— В ответ загадочная фраза: «Контракт готовят, но ты его не подпишешь». А потом звонит агент: «Сегодня тебе Роман Борисович наберет». Я сперва не врубился: «Кто?» — «Ротенберг».

— Удивились?

— Еще как. Минут через десять звонок: «Это Роман Борисович, у меня предложение войти в штаб национальной сборной с прицелом работы в СКА. Там главным тренером будет Илья Воробьев, а помощниками — вы и Кудашов». Предварительно договорились.

Едва в интернете появляется эта новость, набирает мне агент: «Трактор» прислал контракт, сейчас перешлю» — «Ну и что там?» — «Оклад тот же. Бонусы убрали. Остались лишь за Кубок Гагарина. Да, контракт-то негарантированный!»

— Что за чудеса?

— Говорю: «Как это возможно? У главных тренеров гарантированные контракты». — «Такой получили...» Следом полетели статьи — в СКА Гатиятулину дают гигантскую зарплату, вот и бросил команду. Пустили слух, что я обнаглел, требовал от «Трактора» за два сезона сто миллионов рублей.

— А на самом деле?

— Звоню Николаеву: «Разве мы столько просили?» — «Нет. Нас устроило, сколько предложил клуб». У меня дома даже листочек остался, где рукой Сеничева все эти цифры прописаны.