Гатиятулин: «Пустили слух, что я обнаглел, требовал от «Трактора» за два сезона сто миллионов рублей»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в «Разговоре по пятницам» рассказал, при каких обстоятельствах покинул «Трактор» в 2018 году.
— После сезона-2017/18 вы не продлили контракт, ушли ассистентом в СКА. В Челябинске на вас обиделись, выставили рвачом.
— Летом 2017-го предложили переподписать контракт. Сказали: «Год у тебя есть, теперь плюсом еще два». Финансовые условия великолепные, даже не ожидал. Но стартанули не очень, и мне передали слова президента клуба: «Куда торопиться? У Гатиятулина действующее соглашение, а нам сейчас надо новое табло покупать». Я пошутил: «Повесите его за счет главного тренера?»
В декабре Юра Николаев, мой агент, говорит: «Вот увидишь, тебя не подпишут». Дальше весна, плей-офф, проходим «Нефтехимик» в первом раунде. Думаю: «Ну теперь точно все должно быть в порядке». Но тягомотина продолжается. Уже после сезона сидим в тренерской с Губаревым-старшим, говорю: «Слушай, что не так-то? Заняли третье место, Мамаев бронзовую медаль получил...»
— Действительно.
— В ответ загадочная фраза: «Контракт готовят, но ты его не подпишешь». А потом звонит агент: «Сегодня тебе Роман Борисович наберет». Я сперва не врубился: «Кто?» — «Ротенберг».
— Удивились?
— Еще как. Минут через десять звонок: «Это Роман Борисович, у меня предложение войти в штаб национальной сборной с прицелом работы в СКА. Там главным тренером будет Илья Воробьев, а помощниками — вы и Кудашов». Предварительно договорились.
Едва в интернете появляется эта новость, набирает мне агент: «Трактор» прислал контракт, сейчас перешлю» — «Ну и что там?» — «Оклад тот же. Бонусы убрали. Остались лишь за Кубок Гагарина. Да, контракт-то негарантированный!»
— Что за чудеса?
— Говорю: «Как это возможно? У главных тренеров гарантированные контракты». — «Такой получили...» Следом полетели статьи — в СКА Гатиятулину дают гигантскую зарплату, вот и бросил команду. Пустили слух, что я обнаглел, требовал от «Трактора» за два сезона сто миллионов рублей.
— А на самом деле?
— Звоню Николаеву: «Разве мы столько просили?» — «Нет. Нас устроило, сколько предложил клуб». У меня дома даже листочек остался, где рукой Сеничева все эти цифры прописаны.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3