Гатиятулин — о Кирилле Кольцове: «Прямо во время матча ушел в раздевалку клюшку перематывать»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин в «Разговоре по пятницам» рассказал, как работал в «Тракторе» с защитником Кириллом Кольцовым.

— Как вы отреагировали, когда Кирилл Кольцов прямо во время матча отправился в раздевалку клюшку перематывать?

— Я этого не видел, мне помощник шепнул. На следующий день вызываю Кирилла: «Что с тобой? Второй период, играть еще больше минуты — и вдруг ты исчезаешь. А если твоя смена?» — «Да меня все равно в конце периода не ставят».

— Реально?

— Ну да. Он был заточен на созидание, с великолепным пониманием игры. Но если мы ведем в счете и на последних секундах вбрасывание в нашей зоне, выпускали защитника понадежнее. Кольцов — своеобразный. Когда обсудили историю с клюшкой, внезапно произнес: «Да это ерунда. Вот как-то в «Салавате» я вообще во втором периоде переоделся и уехал домой». Я уж не стал выяснять подробности...