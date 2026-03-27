Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от «Трактора»: «Допустили на одну ошибку больше»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги третьего матча серии против «Трактора» (2:3) в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Допустили на одну ошибку больше, чем соперник. Нашим болельщикам спасибо за поддержку.

Забили гол, но отрезки после заброшенных шайб нужно проводить максимально собранно. Позволили сопернику быстро отыграться. Разберём эти моменты и последующие, с пропущенными голами, — приводит слова Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.

«Трактор» сократил отставание от «Ак Барса» в серии до четырех побед — 1-2. Четвертый матч состоится 29 марта.

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