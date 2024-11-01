Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о приглашении своего сына: «Конечно, это не игрок основы»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 Б) и поделился мнением о перспективах в клубе нового нападающего Артемия Гатиятулина.

«Важный матч для нас. «Локомотив» — самая стабильная команда последних сезонов лиги, у них стабильный и сильный состав, прибавили, есть ощущение, стали агрессивнее играть. Нам было интересно посмотреть на наши наработки, в плане неуступчивости ребята точно заслуживают похвалы. Хорошо сегодня было видно и плюсы и минусы, поняли в чем надо прибавлять.

Мы разбираем соперников, понимали что Ярославль много ловит на себя, поэтому просто для статистики броски нам были не нужны, пытались найти другие пути для создания опасности у чужих ворот. Пробовали разные варианты в большинстве, понимали пятиминутное удаление — это ключевой момент. Где-то волновались, шайба перестала держаться, передачи пошли неточные. Но вот второе большинство показало как нужно действовать, в перерыве проработали этот момент.

Артемий Гатиятулин? Конечно, это подписание не для основы. Я сам проработал в МХЛ, знаю как развиваются ребята. Мы обсудили в чем Артемий может быть полезен, у него есть сильные качества, но дальше все пойдет только через работу», — сказал Гатиятулин-старший.

18-летний Артемий Гатиятулин — сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Ранее он выступал за фарм-клуб челябинского «Трактора» «Белые Медведи» в МХЛ. В текущем сезоне МХЛ на его счету 1 матч без результативных действий.