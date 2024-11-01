Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о приглашении своего сына: «Конечно, это не игрок основы»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3 Б) и поделился мнением о перспективах в клубе нового нападающего Артемия Гатиятулина.
«Важный матч для нас. «Локомотив» — самая стабильная команда последних сезонов лиги, у них стабильный и сильный состав, прибавили, есть ощущение, стали агрессивнее играть. Нам было интересно посмотреть на наши наработки, в плане неуступчивости ребята точно заслуживают похвалы. Хорошо сегодня было видно и плюсы и минусы, поняли в чем надо прибавлять.
Мы разбираем соперников, понимали что Ярославль много ловит на себя, поэтому просто для статистики броски нам были не нужны, пытались найти другие пути для создания опасности у чужих ворот. Пробовали разные варианты в большинстве, понимали пятиминутное удаление — это ключевой момент. Где-то волновались, шайба перестала держаться, передачи пошли неточные. Но вот второе большинство показало как нужно действовать, в перерыве проработали этот момент.
Артемий Гатиятулин? Конечно, это подписание не для основы. Я сам проработал в МХЛ, знаю как развиваются ребята. Мы обсудили в чем Артемий может быть полезен, у него есть сильные качества, но дальше все пойдет только через работу», — сказал Гатиятулин-старший.
18-летний Артемий Гатиятулин — сын главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина. Ранее он выступал за фарм-клуб челябинского «Трактора» «Белые Медведи» в МХЛ. В текущем сезоне МХЛ на его счету 1 матч без результативных действий.
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|О
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|19
|4
|40
|2
|СКА
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|15
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|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|6
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|1.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 4
|1.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|3 : 2
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|2 : 3 Б
|1.11
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|7 : 2